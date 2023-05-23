تركيا تعتقل 15 شخصاً على صلة بالموساد

أعلنت السلطات الأمنية في تركيا أنها ألقت القبض على 15 شخصاً على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، يشتبه بقيامهم بجمع معلومات من خلال مواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا.

وذكرت مصادر قضائية تركية أنه تم القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى “الموساد”.

وأضافت المصادر أن الشبكة اعتمدت على مواطنين فلسطينيين وسوريين يعيشون في البلاد، وتلقوا دفعات عبر حوالات مصرفية وسعاة.

وأفادت بتقديم المشتبه بهم إلى المحكمة، ثم نقلوا إلى سجن مالتيب في اسطنبول

وقالت صحيفة “صباح” التركية أن مخابرات بلادها أطاحت بخلية تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي تتألف من 15 شخصا داخل تركيا.

وبحسب الصحيفة، فقد تأكدت المخابرات التركية، بعد عام ونصف من التحقيق الذي تم بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، من أن الخلية المذكورة تقوم بمهام تجسس لصالح الموساد ضد شركة و23 شخصا لهم علاقة تجارية مع إيران.

وكشف التقرير أن الموساد الإسرائيلي نجح في تجنيد زعيم الشبكة، الذي يحمل اسم سلجوك كتشوك كايا، عبر موظف في الجيش التركي يدعى سركان أوزدمير، وهو هارب خارج البلاد بتهمة الانتماء لجماعة غولن التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

والتقى كايا بضباط من الموساد الإسرائيلي عدة مرات في دول أوروبية عدة، بتنسيق مع أوزدمير، حيث إنه خضع لعدة اختبارات قبل أن يُعرض عليه العمل ثم تم تجنيده في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، فإن كايا تلقى تدريبًا على مهارات التجسس من أجل تعقب ومتابعة شركة و23 فردًا لصالح الموساد، حيث جمع العميل معلومات بشأن سجلات وبيانات عائلات الأفراد المستهدفين مثل: حركات السفر، والمكالمات الهاتفية، ومعلومات شبكات ونقاط التواصل، والحسابات المصرفية والأملاك والعناوين.

وقام كايا بعمليات مسح جغرافي لعناوين سكن، وعمل الأشخاص المستهدفين، وأيضا قام بمسح ميداني عملياتي للجهوزية في حال تقرر القيام بمهمة ما بالقرب من هذه العناوين، كما أنه أرسل طرد تهديد لأحد الأشخاص المستهدفين من قبل الموساد، بحسب صحيفة “صباح”.

ونهاية العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الأمنية التركية ألقت القبض على 44 شخصاW يعملون لفائدة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي من داخل تركيا.

وكان المقبوض عليهم يجرون تحريات خاصة سرا تحت غطاء شركات استشارية، وذلك للتجسس على أفراد ومنظمات غير حكومية فلسطينية موجودة في تركيا.