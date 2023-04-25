قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.. تركيا تعتقل 110 أشخاص بتهمة الإرهاب

قالت مصادر أمنية في تركيا إن الشرطة اعتقلت 110 أشخاص في إطار عملية تندرج ضمن “مكافحة الإرهاب”، فيما قال مشرع مؤيد للأكراد إن سياسيين ومحامين وصحفيين كانوا من بين المعتقلين في مداهمات ربطها بالانتخابات التي ستجري في 14 أيار/مايو المقبل، وفقاً لوكالة “رويترز”.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن العملية تركزت على ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية، وامتدت إلى أكثر من 21 إقليما، واستهدفت أشخاصا متهمين بصلات بجماعة حزب العمال الكردستاني المتشددة المحظورة.

وجاءت العملية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمثل أكبر تحد انتخابي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه إلى السلطة لأول مرة في عام 2002.

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي طيب تيميل على تويتر” عشية الانتخابات، خوفا من فقدان السلطة، لجأوا إلى عمليات الاحتجاز مرة أخرى”.

وقال إن عشرات السياسيين، بمن فيهم كبار أعضاء حزبه وصحافيين وفنانين ومحامين كانوا من بين المعتقلين في ديار بكر صباح الثلاثاء، وهو ما أكدته أيضاً منظمة “أم أل أس أيه” (MLSA) غير الحكومية للدفاع عن الحريات.