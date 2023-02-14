تركيا تعتزم استئناف التداول في بورصة إسطنبول

تخطط تركيا لاستئناف التداول في بورصة إسطنبول اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، بعد تعليق التداول في 8 شباط/فبراير بسبب سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وفقاً لما كشفته وكالة “بلومبيرغ”.

وعاشت تركيا يوم الاثنين 6 شباط/فبراير أسوأ كارثة طبيعية في تاريخها الحديث.، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف وتدمير 10 مدن.

محا مؤشر بورصة إسطنبول، عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية على مدار اليومين اللذين ظل فيهما مفتوحًا الأسبوع الماضي.

وتقدم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بشكوى جنائية ضد كبار المنظمين في السوق بسبب عدم إغلاق البورصة، زاعما أن مجلس أسواق رأس المال وبورصة إسطنبول فشلوا في الوفاء بواجباتهم من خلال السماح للبورصة بالبقاء مفتوحة.

ارتفعت مشاركة المستثمرين المحليين في سوق الأوراق المالية خلال العام الماضي حيث أصبحت الأسهم وسيلة تحوط مفضلة ضد التضخم المتفشي، في حين انخفضت ملكية الأجانب لتقترب من أدنى مستوياتها القياسية عند 30%.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين في الأسهم من المدن المتضررة من الزلازل حوالي 380 ألفًا، وفقًا لإحصاءات الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا. هذا يمثل حوالي 10% من جميع حسابات الأسهم.