فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالأسهم

تركيا تعتزم استئناف التداول في بورصة إسطنبول

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تركيا

تخطط تركيا لاستئناف التداول في بورصة إسطنبول اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، بعد تعليق التداول في 8 شباط/فبراير بسبب سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وفقاً لما كشفته وكالة “بلومبيرغ”.

وعاشت تركيا يوم الاثنين 6 شباط/فبراير أسوأ كارثة طبيعية في تاريخها الحديث.، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف وتدمير 10 مدن.

محا مؤشر بورصة إسطنبول، عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية على مدار اليومين اللذين ظل فيهما مفتوحًا الأسبوع الماضي.

وتقدم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بشكوى جنائية ضد كبار المنظمين في السوق بسبب عدم إغلاق البورصة، زاعما أن مجلس أسواق رأس المال وبورصة إسطنبول فشلوا في الوفاء بواجباتهم من خلال السماح للبورصة بالبقاء مفتوحة.

ارتفعت مشاركة المستثمرين المحليين في سوق الأوراق المالية خلال العام الماضي حيث أصبحت الأسهم وسيلة تحوط مفضلة ضد التضخم المتفشي، في حين انخفضت ملكية الأجانب لتقترب من أدنى مستوياتها القياسية عند 30%.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين في الأسهم من المدن المتضررة من الزلازل حوالي 380 ألفًا، وفقًا لإحصاءات الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا. هذا يمثل حوالي 10% من جميع حسابات الأسهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا