فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 34%

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تركيا

قررت تركيا، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة تصل إلى 34% من 8506 ليرات إلى 11402 ليرة (483 دولارا) شهرياً، اعتبارا من الاول من شهر تموز/يوليو المقبل.

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداج أشيق هان، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.

وبلغت نسبة الزيادة107% بالمقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، وفق مع قال الوزير.

وكان الرئيس التركي المعاد انتخابه، رجب طيب إردوغان، تعهد خلال حملته الانتخابية برفع الحد الأدنى للأجور.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلن إردوغان عن زيادة في أجور العمالة الحكومية بنسبة 45%، اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وقال إردوغان حينها، إنه مع هذه الزيادة، سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارًا).

يذكر أن عدد عُمال القطاع العام يبلغ 2.23 مليون موظف.

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