ذكرت منظمة (نت بلوكس) المعنية بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت اليوم الأربعاء أنه تم حظر موقع “تويتر” على شبكات مختلفة داخل تركيا.

وحظرت الحكومة التركية الوصول لـ “تويتر” في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد الاثنين الماضي.

ووفقاً لـ “نت بلوكس”، فإن اثنين من مزودي الخدمة في تركيا (تورك تليكوم) و (تورك سيل) حظر بشكل كامل الوصول إلى “تويتر”، في حين لا تزال شركة (فودافون) تتيح وصولاً بطيئاً للموقع.

ولم تعلن الحكومة أو تعلق على حظر “تويتر”.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



? Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2 — NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023

وقامت الحكومة في السابق بتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الكوارث والهجمات الإرهابية والاحتجاجات.

وانتقد الخبراء والسياسيون والأشخاص الحظر، قائلين إن “تويتر” كانت المصدر الرئيسي للاتصالات للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الناجين والضحايا وكذلك عن حملات المساعدات المحلية والوطنية.

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