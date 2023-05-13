سامر باطر by سامر باطر

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تركيا تحبس أنفاسها لنتائج الانتخابات غدا

سامر باطر by سامر باطر

تحبس تركيا أنفاسها ويسود الترقب بين الأتراك فمن صباح غد الأحد تنطلق في جميع أنحاء البلاد عمليّة التصويت ويتوجّه قرابة 60 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة ـ وسيتطلعون للنتائج النهائية للانتخابات العامة والرئاسية والتي ستُعلن في المساء، وفقا لتأكيد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار.

بين زلزال سياسي والمراوحة في المكان

يكتب تاريخ تركيا غدا ويقرر مستقبلها من الساعة السابعة من الصباح وحتى الخامسة مساءً، وتعد هذه انتخابات مصيريّة ففي حال خسارة أردوغان فالأرجح أن يكون ذلك بمثابة زلزال سياسي يغيّر معه وجه تركيا على صعيد السياسة والاقتصاد والعلاقات مع الغرب.

إردوغان

اللاجئون السوريون يترقّبون نتائج الانتخابات، فهم يخشون من تهديدات زعيم المُعارضة التركيّة كمال كليتشدار أوغلو الذي توعّد بترحيلهم إلى بلادهم، والأفضل لهم فوز الرئيس أردوغان الذي جدّد بأنه لم يتخلّى عنهم بحسب موقع الراي اليوم.

ويلفت الموقع في تقرير إلى أن وسائل إعلام تركيّة تُطمئن الناخب العربي الذي يحق له التصويت، بعد تهديدات طالتهم لمنعهم من التصويت، وهي دعوة بطبيعة الحال للتصويت للرئيس أردوغان، ونشرت هذه الوسائل عدّة حقائق باسم “حقائق تهم الناخبين العرب في تركيا”.

(الصورة- وكالة الأناضول)

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...