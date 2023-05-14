سامر باطر by سامر باطر

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تركيا، تراجع الليرة مع اتجاه لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية

سامر باطر by سامر باطر

تراجعت الليرة التركية إلى 19.70 مقابل الدولار بينما تتجه البلاد صوب جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين، مع إعلان حزبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو تصدرهما نتائج الاقتراع بحسب رويترز.

وفتحت الليرة في التعاملات العالمية عند 19.63 مقابل الدولار قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى في شهرين.

تضارب النتائج بين المعارضة وحزب أردوغان

يخيم الوجوم والقلق مع فرص تتزايد لحسم الانتخابات في جولة انتخابات ثانية في تركيا. جرى الاقتراع في أجواء من الاستقطاب الشديد بين المرشحين الرئيسيين إردوغان (69 عاماً) وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاماً) الذي يقود حزباً ديموقراطياً اجتماعياً وعلمانياً. وأغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف في تركيا الأحد عند الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 ت غ) بعدما استقبلت حشوداً من الناخبين منذ الصباح بدون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...