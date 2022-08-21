ترسية عقد بـ 400,1 مليون ريال لإدارة وصيانة خدمات مياه في السعودية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن ترسية مشروع بقيمة 400,1 مليون ريال على تحالف تشارك فيه إحدى الشركات الزميلة وهي الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) والتي تمتلك فيها شركة سيسكو 50% من رأس المال، والهدف من المشروع إدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي للمملكة العربية السعودية من قبل شركة المياه الوطنية.

ويتكون التحالف من ثلاث شركات (شركة أكواليا الأسبانية، وشركة توزيع، وشركة الحاج عبدالله علي رضا “هاكو”). وتبلغ مدة العقد 7 سنوات.

وتتولى شركة التحالف إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي عبر رفع الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة في القطاع، يخدم القطاع أربع مناطق في شمال المملكة العربية السعودية، وتملك شركة توزيع نسبة 39% من شركة المشروع لتنفيذ العقد.