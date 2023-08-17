اشترط الدليل التنظيمي لإنشاء مظلات السيارات داخل حد الملكية للعمائر السكنية والتجارية القائمة والمستقبلية والصادر من أمانة العاصمة السعودية الرياض، أن يتراوح طول الارتداد الأمامي للعمارة والذي ستقام فيه المظلة 6 أمتار كحد أدنى، مع ضرورة التشجير.





وتضمن الدليل ضرورة أن يحتوي الارتداد الأمامي على مسار للمشاة بعرض 2.2 متر كحد أدنى، وأن يتم رصف منطقة وقوف السـيارات بالإنترلوك، وأن يكون ارتفاع منسوب الرصيف عن مستوى الشارع 15 سم كحد أقصى، مع معالجـــة اختلاف منســـوب الرصيف عند نقطة الالتقاء بين أرصفة المشاة الجديدة والقديمة.





ويجـب ألا يتجاوز بروز المظلة 3.8 متر كحد أقصى وألا يتجاوز حد الملكية، ويمنع تغطية جوانبها بالأشرعة أو بامتداد كامل الهيكل الإنشائي، مع ضرورة أن يتراوح ارتفاع المظلة من 2.5 إلى 3 أمتار كحد أقصى.





وشدد الدليل على ضرورة اسـتخدام المصدات بأرضيـة المواقـف لضمان عدم تعدي السيارة الحيـز المخصص حتى لا تتعدى على الأرصفة أو مسارات المشاة، ويشترط أن تكون المصدات بارتفاع 15 سم وعرض 15 وطول 180 سم، على أن تبتعد عن الرصيف بما لا يقل عـــن 50 سـم.





وينبغي تصميم المظلات بالتناسق مع العناصر المعماريـة للمبنى لتتماشى مع الطراز والطابع المعمـــاري للمنطقـــة المحيطة مع اختيار الألوان من الكود المخصص لذلك، كما يجب ألا يتم بناء المظلات على البوابة الرئيسية.





واشترط الدليل لاستخراج ترخيص المظلة، أن يتم زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 6م في رصيف الواجهة لتوفير الظل للرصيـف والمواقف مستقبلا، مع ضرورة التقيد بأنواع النباتات والأشـجار حســب دليل نباتات الرياض الصادر من الهيئـــة الملكية لمدينة الرياض.





أيضا يجـب توفير مسـافة أفقية عند مدخل المواقف الأرضية للمحافظـــة على منسـوب مسار المشـاة, وليتمكـن السائق من رؤيـة حركة السـيارات على الطريق وحركة المشاة على الرصيف، مع ضرورة تخصيص موقـــف لذوي الاحتياجات الخاصة يحتوي على منحدر بعرض لا يقل عن 90 سم.







وبالنسبة للضوابط الفنية لإنشاء المظلة، فإنه يجب أن يكون تثبيـت عمود المظلة على بعد من 20 إلى 50 سم من حد الرصيف كحد أقصى، وألا يتجاوز عرض العمود 35 سم.





وحظر الدليل استخدام بعض المواد في إنشاء المظلات وهي الأخشاب غير المعالجة لمقاومة الاحتراق، وأقمشة البوليستر والأقمشة سريعة الاشتعال، والدهانات والمواد سريعة الاشتعال، والشينكو، والمواد غير المستدامة، مشيرا إلى أنه يتم إصدار تصريح مظلة السيارات من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية لأمانة منطقة الرياض.





وأكد على أنه تعتبر مخالفات كل العوامل الآتية وهي وجود صدأ في قاعدة المظلة، أو صدأ في أعمدة المظلة، أو صدأ في جسور المظلة، أو صدأ بزوايا تثبيت الجسور، أو ترك قواعد مظلة مكشوفة، أو حدوث تقشر في الدهان، أو وجود أعمدة خارج حد الملكية