by ابراهيم العثمان

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الكويت: ترحيل مصري مخالف منذ ربع قرن

by ابراهيم العثمان
ترحيل مصري

تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة في الكويت من القبض على وافد مصري يدعى “رمسيس” بعد أن قضى 25 عامًا “ربع قرن” مخالفاً لقانون الإقامة، وسيتم ترحيله إلى بلاده، وفقاً لصحيفة القبس.

وقال مصدر أمني: إن “رمسيس” يبلغ من العمر 56 عامًا، ووصل إلى الكويت عام 1994، ولم يغادرها منذ ذلك الحين. وقد تم القبض عليه في منطقة مزارع المطلاع، حيث يعمل منذ عام 1995.

ترحيل رمسيس إلى بلاده

حاول “رمسيس” خداع رجال المباحث والهرب منهم، لكنهم أطبقوا عليه وأحالوه إلى إدارة شؤون التوقيف والإبعاد. ومن المقرر أن يتم استخراج وثيقة سفر له من سفارة بلاده في الكويت، ومن ثم ترحيله إلى موطنه.

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