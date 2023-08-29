ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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بسبب مشاجرة.. الكويت تتجه لترحيل 10 وافدين مصريين

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

وقعت أمس مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الوافدين المصريين في سوق تجاري في منطقة القرين، في محافظة مبارك الكبير بالكويت، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وهناك اتجاه لترحيلهم عن البلاد.

وقال مصدر أمني لـ القبس الكويتية، إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة البحث والتحري بمحافظة مبارك الكبير، تتابع فيديو انتشر مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وقوع مشاجرة بين مجموعة من الوافدين المصريين في سوق تجاري في منطقة القرين.

وأكد المصدر: أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق أي شخص لا يلتزم بقوانين البلاد ومن يثير الفوضى.

وأضاف المصدر: أنه جرى تفريغ الفيديو وتحديد المشاركين في المشاجرة لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بمشاركة 10 وافدين مصريين في المشاجرة، وهناك اتجاه لابعادهم عن البلاد.

وكشف مصدر أمني، عن صدور تعليمات لرجال المباحث بضبط أطراف المشاجرة كافة وإبعادهم عن البلاد، وفقا لـ الراي.

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