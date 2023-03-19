ترحيب حار بـ دونالد ترامب من أنصاره في بطولة مصارعة بعد أنباء بأنه سيُعتقل

استقبل ترامب بحفاوة كبيرة وهو ملوحا بقبضة يده في دعوة للتحدي لدى وصوله إلى نزال مصارعة في تولسا بولاية أوكلاهوما – فيما احتشد أنصاره خارج منزله في مارالاغو لإظهار الدعم له بعد أن قال الرئيس السابق إنه سيُعتقل يوم الثلاثاء بسبب توجيه الاتهامات الوشيكة بقضية دفع أموال من حملته الانتخابية لإسكات النجمة الإباحية ستورمي دانييلز.

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت إلى أنه سيتم اعتقاله الأسبوع المقبل. وكتب ترامب، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي (تروث سوشيال))، يقول إن “التسريبات غير القانونية” من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن تشير إلى أنه “سيتعرض للاعتقال يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل”. وأضاف ترامب قائلا “استعيدوا أمتنا”، موجها نداء إلى أنصاره للاحتجاج. تفيد التقارير بأن مكتب النائب العام لمنطقة مانهاتن يحقق فيما إذا كان ترامب قد زور سجلات الأعمال المتعلقة بما تردد عن دفع أموال مقابل الصمت لنجمة سينمائية بالغة خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.