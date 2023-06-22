قال خبراء ضالعون في عمليات البحث إن حقل الحطام ‘الذي تم اكتشافه بحثًا عن الغواصة الصغيرة تايتان يحتوي على قطع يعتقد أنها الغطاء الخلفي وسكة الرسو مما يؤشر إلى انفجار داخلي تحت تأثير ضغط المياه

وسيعقد خفر السواحل الأمريكي مؤتمراً صحفياً في الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة “نتائج” عمليات البحث عن الغواصة الصغيرة التي يبلغ طولها 21 قدمًا وعلق فيها خمسة أشخاص يوم الأحد عندما غاصوا لمشاهدة حطام تيتانيك السفينة الشهير.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن “نظام كشف تنصت عسكري سري للغاية مصمم لرصد غواصات العدو التقط لأول مرة ما اشتبهت البحرية الأمريكية أنه انفجار داخلي في غواصة تيتان بعد ساعات من بدء رحلتها” يوم الأحد ، وأن ما اكتشفه “النظام الأمريكي يشتبه في أنه صوت انفجار داخلي بالقرب من موقع الانقاض الذي اكتشف الخميس “.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

وغضبت عائلات المفقودين لدى علمهم عن تأخر الشركة في إعلان فقدان الاتصال بالغواصص لمدة ثماني ساعات لإبلاغ خفر السواحل عن فقدانها.

وتستخدم رافعة بذراع روبوتي لانتشال الغواصة الصغيرة أو حطامها من أعماق المحيط.