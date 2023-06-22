سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ترجيح وفاة ركاب الغواصة المفقودة مع العثور على حطام في منطقة التايتانيك

سامر باطر by سامر باطر

قال خبراء ضالعون في عمليات البحث إن حقل الحطام ‘الذي تم اكتشافه بحثًا عن الغواصة الصغيرة تايتان يحتوي على قطع يعتقد أنها الغطاء الخلفي وسكة الرسو مما يؤشر إلى انفجار داخلي تحت تأثير ضغط المياه

وسيعقد خفر السواحل الأمريكي مؤتمراً صحفياً في الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة “نتائج” عمليات البحث عن الغواصة الصغيرة التي يبلغ طولها 21 قدمًا وعلق فيها خمسة أشخاص يوم الأحد عندما غاصوا لمشاهدة حطام تيتانيك السفينة الشهير.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن “نظام كشف تنصت عسكري سري للغاية مصمم لرصد غواصات العدو التقط لأول مرة ما اشتبهت البحرية الأمريكية أنه انفجار داخلي في غواصة تيتان بعد ساعات من بدء رحلتها” يوم الأحد ، وأن ما اكتشفه “النظام الأمريكي  يشتبه في أنه صوت انفجار داخلي بالقرب من موقع الانقاض الذي اكتشف الخميس “.

وغضبت عائلات المفقودين لدى علمهم عن تأخر الشركة في إعلان فقدان الاتصال بالغواصص لمدة ثماني ساعات لإبلاغ خفر السواحل عن فقدانها.

وتستخدم رافعة بذراع روبوتي لانتشال الغواصة الصغيرة أو حطامها من أعماق المحيط.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...