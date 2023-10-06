تعرف على ترتيب أغنى 10 مليارديرات في العالم

حافظ الأميركي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات عدة مثل سبيس إكس وتسلا ومنصة “إكس” وغيرها على صدارة مؤشر أثرياء العالم لأصحاب المليارات التي تصدره وكالة “بلومبرغ”.

وأضاف ماسك 10.6 مليارات دولار لرصيده خلال أيلول/سبتمبر الماضي ما رفع حجم ثروته إلى 239 مليار دولار وهو يتقدم بفارق مهول يصل إلى 75 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “أل في أم أش” التي تضم العديد من الماركات الفخمة.

وخلال العام الحالي ضاعف ماسك ثروته إذ أضاف ما مجموعه 102 مليار دولار من كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي ما يلي ترتيب أغنى 10 مليارديرات:

إيلون ماسك

العمر: 51 عاماً

الجنسية: كندي – أميركي

المنصب: لديه أدوار متعددة في شركات سبيس إكس وتسلا ومنصة “إكس” وغيرها

الثروة: 239 مليار دولار

برنارد أرنو

العمر: 74 عاماً

الجنسية: فرنسية

المنصب: مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “أل في أم أش”

الثروة: 164 مليار دولار

جيف بيزوس

العمر: 59 عاماً

الجنسية: أميركي

المنصب: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون

الثروة: 150 مليار دولار

بيل غيتس

العمر: 67 عاماً

الجنسية: أميركي

المنصب: مؤسس شركة مايكروسوفت

الثروة: 122 مليار دولار

لاري إليسون

العمر: 78 عاماً

الجنسية: أميركي

المنصب: الشريك المؤسس والرئيس والمدير التقني لشركة “أوراكل”

الثروة: 122 مليار دولار

لاري بايدج

العمر: 50 عاماً

الجنسية: أميركي

المنصب: الشريك المؤسس لمحرك البحث غوغل

الثروة: 121 مليار دولار

وارن بافيت

العمر: 93 عاماً

الجنسية: أميركي

المنصب: الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي القابضة

الثروة: 115 مليار دولار

سيرغي برين

العمر: 50 عاماً

الجنسية: أميركي – روسي

المنصب: الشريك المؤسس لمحرك البحث غوغل

الثروة: 115 مليار دولار

ستيف بالمر

العمر: 67 عاماً

الجنسية: أميركي

المنصب: مالك فريق لوس أنجليس كليبرز

الثروة: 111 مليار دولار

مارك زوكربيرغ

العمر: 39 عاماً

الجنسية: أميركي

المنصب: الرئيس التنفيذي لشركة ميتا

الثروة: 111 مليار دولار