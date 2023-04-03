إحذر.. ترانك مخدر يحوّل متعاطيه إلى زومبي

حذرت تقارير إعلامية أميركية من انتشار مخدر بين صفوف الشباب يعرف باسم “ترانك” يحول متعاطيه إلى شبه “الزومبي” بعدما يفقده الحس بما يدور من حوله.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لشبان في أعمار يافعة غير متزنين في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم.

وأشارت التقارير إلى أن الأمر يتعلق بمخدر جديد ينتشر في شوارع بعض الولايات الأميركية يعمل على تخفيض معدل ضربات قلب متعاطيه ويجعل منه شخصا خطرا على نفسه والآخرين، وقد يؤدي إلى هلاكه أحيانا.

وكشفت أن المخدر يعد مزيجا من مادة الزيلازين، التي تستخدم لتهدئة الحيوانات الضخمة، مثل الخيول، وتخلط مع مادة الفنتانيل، أخطر أنواع المخدرات.

ويصبح هذا المزيج مميتا ويتحول المدمن عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء، الذين يعرفون بـ”الزومبي”.

ولفتت أن أعراضه تبدأ بضيق في التنفس ووقف إمدادات الدم ويترتب عليه تعفن في طبقات الجلد، قد تصل إلى بتر الأطراف.