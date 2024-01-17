ترانشن، أسرع شركات الهواتف الذكية نموا تتفوق على أبل وسامسونغ وشاومي وأوبو

سجلت شركة ترانشن Transsion، رقما قياسيا كأسرع الشركات نموا في مبيعات الهواتف الذكية، بأعلى نمو سنوي في شحنات الهواتف الذكية في عام 2023 لتتفوق على أبل وسامسونغ وشاومي وأوبو في عدد الهواتف الذكية المباعة.

وشحنت ترانشن وهي الشركة التي يقع مقرها في شنتشن الصينية، 95 مليون وحدة من الهواتف الذكية العام الماضي، أي أكثر بنسبة 30.8% مما شحنته في عام 2022، وفقًا لشركة أبحاث التكنولوجيا أي دي سي . وهو أعلى من نمو شركة أبل بنسبة 3.7%، في حين شحنت كل من سامسونج وشاومي وأوبو، عددًا أقل من الهواتف في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبق.

وتبيع الشركات هواتفها بعلامات تجارية متعددة منها تكنو Tecno وأيتيل Itel وانفينكس Infinix.

وقالت أي دي سي إن أداء Transsion العام الماضي، خاصة بين أكتوبر وديسمبر عندما شحنت هواتف أكثر بنسبة 69% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، يعني أن حصتها في سوق الهواتف الذكية العالمية زادت من 6% إلى 8.1%. وتستحوذ شركة أبل على حصة قدرها 20.1%، وأصبحت الآن أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم لأول مرة بعد أن تفوقت على سامسونج العام الماضي.

يذكر أن أبل أنهت مسيرة سامسونغ التي استمرت 12 عامًا كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، وأطاحت بها من المرتبة الأولى بعد أن استحوذت على حصة 20٪ من السوق في عام 2023، وفقًا لبيانات من أي دي سي.