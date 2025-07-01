ترامب يهدد بترحيل الملياردير إيلون ماسك ومصير تسلا في مهب الريح

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الملياردير إيلون ماسك مع عودة التراشق والمماحكات بين الاثنين. وقال ترامب إنه منفتح على ترحيل إيلون ماسك، وصرح الرئيس لصحيفة ديلي ميل يوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول ترحيل ماسك: “لا أعلم. علينا أن ننظر في الأمر”.

كما لمح ترمب إلى قطع الدعم الحكومي عن شركات ماسك، بما في ذلك “تسلا” و”سبيس إكس”. وكسبت شركات ماسك مليارات الدولارات من الدعم حكومي الذي تجاوز 38 مليار دولار، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على هذا التمويل. وقال ترمب إن ماسك استفاد بشكل مفرط من الإعانات الحكومية، وهدد بإلغاء العقود الحكومية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لشركاته. وفي حال تم إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، قد تخسر “تسلا” حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من مبيعات اعتمادات الانبعاثات التي كانت تسلا تبيعها لشركات السيارات لتعويض الحكومة عن تصنيع سيارات الوقود. كما قد تتعرض “سبيس إكس” لخسائر تصل إلى 3 مليارات دولار من عقود مع وكالات حكومية. وتتزايد المخاطر على مستقبل شركات ماسك في ظل هذه التهديدات، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات السياسية على استقرار نماذج أعمالها وقدرتها على الابتكار. وفي حال استمر الصراع، قد يتأثر المستثمرون بشكل سلبي مع تقلبات في أسهم “تسلا” نتيجة لخوض ماسك في نزاعات سياسية.