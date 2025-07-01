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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

ترامب يهدد بترحيل الملياردير إيلون ماسك ومصير تسلا في مهب الريح

ترامب قد يقوم بترحيل الملياردير إيلون ماسك

فريق التحرير by فريق التحرير

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الملياردير إيلون ماسك مع عودة التراشق والمماحكات بين الاثنين. وقال ترامب إنه منفتح على ترحيل إيلون ماسك،  وصرح الرئيس لصحيفة ديلي ميل يوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول ترحيل ماسك: “لا أعلم. علينا أن ننظر في الأمر”.

كما لمح ترمب إلى قطع الدعم الحكومي عن شركات ماسك، بما في ذلك “تسلا” و”سبيس إكس”. وكسبت شركات ماسك مليارات الدولارات من الدعم حكومي الذي تجاوز 38 مليار دولار، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على هذا التمويل. وقال ترمب إن ماسك استفاد بشكل مفرط من الإعانات الحكومية، وهدد بإلغاء العقود الحكومية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لشركاته. وفي حال تم إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، قد تخسر “تسلا” حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من مبيعات اعتمادات الانبعاثات التي كانت تسلا تبيعها لشركات السيارات لتعويض الحكومة عن تصنيع سيارات الوقود. كما قد تتعرض “سبيس إكس” لخسائر تصل إلى 3 مليارات دولار من عقود مع وكالات حكومية. وتتزايد المخاطر على مستقبل شركات ماسك في ظل هذه التهديدات، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات السياسية على استقرار نماذج أعمالها وقدرتها على الابتكار. وفي حال استمر الصراع، قد يتأثر المستثمرون بشكل سلبي مع تقلبات في أسهم “تسلا” نتيجة لخوض ماسك في نزاعات سياسية.

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فريق التحرير

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