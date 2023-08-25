سامر باطر by سامر باطر

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دونالد ترامب ينضم لقائمة مشاهير بصورة جنائية تشعل ميمات الإنترنت

سامر باطر by سامر باطر

أشعلت صورة دونالد ترامب الجنائية سخرية وميمات الشبكات الاجتماعية والإنترنت بمجرد قيام مكتب الشريف في جورجيا بأصدر صورة الحجز لدونالد ترامب التي جعلته أول رئيس سابق يتم التقاط صورة له.

وانضم الرئيس السابق دونالد إلى قائمة طويلة سيئة السمعة من صور ضبط الشرطة لمشاهير من بيل غيتس (لقطعه إشارة مرورية حمراء والقيادة بدون رخصة،) وباريس هيلتون إلى إلفيس برسلي ومايكل جاكسون. ونشرت على الشبكات الاجتماعية ميمات مع عشرات الصور الساخرة من اعتقاله مع تعليقات شماتة أو سخرية تحت وسم ترامب ماج شوت TrumpMugShot.

وسرعان ما أصبحت نتائج البحث في غوغل تظهر قرابة 150 مليون نتيجة لدى البحث بذلك الوسم.

وكان ترامب قد استبق نشر الصورة المذكورة من قبل الشرطة ونشر نسخة معدلة منها مع حذف شعار الشرطة منها وعاد ترامب أمس لاستخدام منصة x تويتر سابقا، بعد غياب دام عامين، ونشر تغريدة بعد احتجازه في سجن في جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات عام ٢٠٢٠، ونشر ترامب عبر حسابه الشخصي صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وتظهر في الصورة وجهه المتجهم وهو عاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، وستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.

واحتجز الرئيس الأمريكي السابق نحو 20 دقيقة في سجن فولتون بتهمتي الابتزاز والتآمر إثر تسليم نفسه. وخلال الدقائق القليلة التي قضاها الرئيس الأميركي السابق في السجن تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة، بناء على اتفاق مع المدعي العام بالولاية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...