ترامب يلمح إلى رفع العقوبات عن سوريا وأنباء عن برج ترامب في دمشق

ألمح تقرير من رويترز إلى احتمال بناء برج ترامب في العاصمة السورية فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا فيما توقعت تقارير صحفية أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية التي ستحتضن القمة الخليجية- الأميركية، التي تأتي في الزيارة التاريخية الأولى خارجيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات.

ووفقًا لتقرير رويترز، تتضمن المبادرة بين سوريا والولايات المتحدة مقترحات للتعاون الاقتصادي، وجهود السلام الإقليمية، وحتى إمكانية بناء برج ترامب في دمشق.

أمضى جوناثان باس، الناشط الأمريكي المؤيد لترامب، أربع ساعات مع الشرع في دمشق في 30 أبريل/نيسان. وبدعم من مسؤولين سوريين ودول خليجية، يعمل باس على ترتيب لقاء بين الزعيمين خلال زيارات ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لرويترز.

لا تزال سوريا تخضع لعقوبات أمريكية كبيرة تحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي وتعيق الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من الصراع. ولم تستوفِ البلاد بعد شروط واشنطن لتخفيف هذه العقوبات، والتي تشمل إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأدوار العسكرية الرئيسية.

ومن المتوقع أيضًا إجراء مناقشات رفيعة المستوى بين مسؤولين سوريين وأمريكيين خلال الأسبوع، على الرغم من أن عقد لقاء مباشر بين ترامب والشرع يبدو مستبعدًا نظرًا لقيود الجدول الزمني واختلاف الأولويات داخل الإدارة الأمريكية.