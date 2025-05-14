فريق التحرير by فريق التحرير

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ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض

اللقاء جمع الرئيسين الأميركي والسوري وولي العهد السعودي والرئيس التركي

فريق التحرير by فريق التحرير

عقد لقاء في الرياض صباح هذا اليوم الأربعاء بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب، ورئيس الجمهوريةالعربية السورية أحمد الشرع، وتم تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار الرئيس دونالد ترمب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.

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فريق التحرير

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