ترامب يقاضي مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال بعشرة مليارات دولار

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًا نزاعًا قانونيًا ضخماً مع صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) ومالكها، روبرت مردوخ، وذلك بعد صدور مقال نشرته وول ستريت جورنال، ويزعم أن ترامب كتب رسالة عيد ميلاد صريحة إلى جيفري إبستين عام ٢٠٠٣. وتحمل الرسالة المزعومة توقيع ترامب داخل إطار امرأة عارية – كانت جزءًا من ألبوم عيد ميلاد جيفري إبستين، الممول الراحل والمدان بجرائم جنسية. وأنكر ترامب بشدة كتابة الرسالة، واصفًا القصة بأنها “مزيفة” و”خبيثة” و”تشهيرية”. واتهم ترامب الصحيفة بتلفيق الرسالة وتجاهل التحذيرات المباشرة من فريقه، بما في ذلك التواصل الشخصي مع كل من روبرت مردوخ ومحررة وول ستريت جورنال، إيما تاكر، بشأن مزاعم عدم صحة الوثيقة. رد ترامب برفع دعوى تشهير بقيمة ١٠ مليارات دولار ضد شركة داو جونز (الشركة الأم لـ وول ستريت جورنال)، ونيوز كورب، وروبرت مردوخ، والصحفيين اللذين كتبا القصة لربط الرئيس بجيفري المدان باعتداء جنسي. يزعم الرئيس الأمريكي أن الصحيفة شوّهت سمعته وانتهكت قوانين التشهير في المقال وجاء ذلك في الوقت الذي طلبت فيه وزارة العدل الأمريكية من أحد القضاة الكشف عن مواد متعلقة بإبستين، عقب انتقادات شديدة لطريقة تعامل إدارة ترامب مع القضية. وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد رفعنا للتو دعوى قضائية قوية ضد كل من تورط في نشر “المقال” الكاذب، الخبيث، التشهيري، والأخبار الكاذبة في “الجريدة” عديمة الفائدة، أي صحيفة وول ستريت جورنال. “آمل أن يكون روبرت وأصدقاؤه مستعدين لساعات طويلة من الإفادات والشهادات التي سيقدمونها في هذه القضية.” وقال إن الصحيفة ومردوخ – الذي تربطه بترامب علاقة متقلبة منذ عقود – قد حُذرا من مقاضاتهما إذا نشرا المقال.

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