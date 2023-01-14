ترامب يفشل في اسقاط دعوى اغتصاب وتشهير

رفض قاض أمريكي محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب إسقاط قضية رفعتها الكاتبة إي جين كارول تتهمه فيها بالتشهير والتعدي عليها بعدما أنكر اغتصابه لها في منتصف التسعينيات، واصفاً محاولة ترامب بأنها “سخيفة”.

وقال القاضي لويس كابلان في مانهاتن إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي بموجب قانون في نيويورك لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية.

وأضاف أن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة “إيل”، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو إثبات الذي كان يطلبه ترامب.

وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب: “خاب أملنا من قرار المحكمة” ونعتزم الاستئناف فوراً، فيما قالت محامية كارول، روبرتا كابلان، “نحن سعداء ولكن لسنا متفاجئين”.

ورفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير، بسبب تصريحات بينما أنكر ترامب مزاعمها بما في ذلك أنها ليست من “نوعه”.

الكاتبة إي جين كارول

لكن الدعوى التي رفض القاضي في نيويورك، لويس كابلان ، اسقاطها يوم الجمعة، تم رفعها ضد الرئيس السابق بموجب قانون الناجين البالغين، وهو قانون جديد للولاية يمنح البالغين نافذة لمدة عام واحد لمقاضاة المهاجمين المزعومين حتى لو كانت قوانين التقادم منتهية الصلاحية.

وفي حكمه في مانهاتن، قال كابلان إنه لا يوجد أي ميزة لحجة ترامب بأن مطالبة كارول يجب رفضها لأن القانون يحرمه من الإجراءات القانونية الواجبة بموجب دستور الولاية.

وتتهم كارول ترامب باغتصابها في غرفة خلع الملابس في بيرجدورف جودمان في أواخر عام 1995 أو أوائل عام 1996.

اختلاق ادعاءات لبيع مذكرات

وقد رفعت دعوى قضائية بعد أن نفى ترامب الاتهام في يونيو 2019، وأخبر مراسلاً في البيت الأبيض أنه لا يعرف كارول، التي “ليست من نوعي” ، وأنها تختلق الادعاء لبيع مذكرات.

ونشأت الدعوى الثانية من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الأول / أكتوبر 2022 وصف فيه ترامب ادعاء الاغتصاب بأنه “خدعة” و “كذب” و “وظيفة خادعة” و “احتيال كامل” ، وقال “لا يمكن أن يحدث هذا إلا لـ” ترامب”.

وقال القاضي إن المشرعين أقروا القانون لمساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي الذين ربما كتموا ذكريات هجماتهم، أو مثل كارول تم ردعهم عن رفع دعوى بدافع الخوف.

وكتب كابلان: “إن الإيحاء بأن قانون الناجين البالغين ينتهك شرط الإجراءات القانونية الواجبة في الولاية لأن الهيئة التشريعية من المفترض أنها لم تصف هذا الظلم بما يرضي المدعى عليه بالكامل في فقرة معينة من نوع معين من الوثيقة التشريعية – وهو بحد ذاته فرضية مشكوك فيها – أمر سخيف”.

ويسعى ترامب للحصول على ولاية أخرى في البيت الأبيض في عام 2024.

وينتظر هو وكارول قراراً من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة بشأن ما إذا كان ينبغي، بموجب القانون المحلي، أن يتمتع ترامب بالحصانة من الدعوى القضائية الأولى لكارول.

ومن المحتمل أن يتم رفض هذه الدعوى إذا قررت المحكمة أن ترامب تحدث في إطار دوره كرئيس، لكنها ستستمر إذا تحدث ترامب بصفته الشخصية، كما جادل كارول.

وأي قرار لن يكون له أي تأثير على الدعوى الثانية لكارول. ومن المقرر إجراء محاكمة في الدعوى الأولى في 10 نيسان / أبريل.