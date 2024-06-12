فريق التحرير by فريق التحرير

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ترامب يطالب باحتكار تعدين البتكوين ويهاجم عملات البنوك المركزية

أكد ترامب دعمه للعملات المشفرة وبيتكوين تحديدا داعيا لاحتكار تعدينها ومنع العملات الرقمية للبنوك المركزية

فريق التحرير by فريق التحرير
ترامب

نقلت رويترز عن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إنه يريد أن يتم تعدين كل ما تبقى من عملة البيتكوين في الولايات المتحدة فيما هاجم عملات البنوك المركزية قائلا إنه سيمنعها.

وأكد ترامب ذلك في وقت يحاول فيه قطاع العملات الافتراضية بشكل متزايد التأثير على الساسة الأمريكيين حيث تواجه تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية، خاصة وأن إفلاس شركات التشفير الكبرى في عام 2022 أخاف المستثمرين وكشف عن الاحتيال وسوء السلوك وترك الملايين من المستثمرين بدون أموال.
ويأتي دعم ترامب للعملة الافتراضية ضمن جهوده للتودد لفئة الشباب وذلك في المؤتمر الوطني الليبرالي الأخير، ,تعهد الرئيس ترامب “بوقف حملة جو بايدن لسحق العملات المشفرة”، وأكد لحاملي البيتكوين على وجه التحديد أنه يدعم الحق في الحيازة الذاتية.

قال الرئيس ترامب: “أقول هذا وأنه من خلال تصويتكم لي، سأبقي إليزابيث وارن وبلطجيتها بعيدًا عن ما لديكم من عملات البيتكوين، ولن أسمح أبدًا بإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي” في إشارة منه إلى مخاوف الليبرتاريين من ضياع الخصوصية وسيطرة البنوك المركزية على الأموال ومراقبتها دون إجراءات قضائية اعتيادية.

ويتسق موقف ترامب المؤيد للبيتكوين مع ذات السياسات التي اتخذها القادة الشعبيون في جميع أنحاء العالم، مثل الرئيسين خافيير ميلي من الأرجنتين ونايب بوكيلي من السلفادور

وكان الرئيس بايدن قد استخدم حق النقض ضد التشريع الذي كان من شأنه أن يضمن حق العميل في أن تتولى المؤسسة المالية المنظمة الإشراف على عملة البيتكوين أو غيرها من الأصول الرقمية بدواعي “حماية المستهلك”. وكانت إدارة بايدن معادية لعملة البيتكوين وكذلك النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...