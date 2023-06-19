سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ترامب يصف بايدن بالمرتشي ويتعهد بإنهاء حرب أوكرانيا بـ 24 ساعة

سامر باطر by سامر باطر

خاطب الرئيس الأمريكي السابق دونالد تارمب مؤيده متوعدا بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة بعد فوزه حسب قوله بالانتخابات الرئاسية القادمة قائلا إنه سيقضي تماما على “الدولة العميقة” وسيلاحق عائلة بايدن “الفاسدة” بحسب قوله لدى حديثه عما يعتبرره تربصا من الإف بي آي ووزارة العدل الأمريكية به، وإفلات جو بايدن من أي محاسبة رغم وجود وثائق سرية عثر عليها لدى بايدن لكن دون أن يخضع لأي مساءلة، حسب قوله.

وفي نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر ، نيوجيرسي ، تحدث الرئيس السابق ترامب بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في ميامي بسبب تهم تتعلق بمعالجته لوثائق سرية، قائلا إن الإف بي آي يتستر على تسجيلات صوتية تثبت أن جو بايدن تلقى 5 ملايين دولار من أوكرانيا بحسب إفادة مسؤول بـ إف بي آي في الكونغرس؟

اتهمت لجنة بالكونغرس الأمريكي مكتب التحقيقات إف بي آي باخفاء وثيقة غير سرية تورد تفاصيل عن تلقي بايدن حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما 5 ملايين دولار من أوكرانيا.

يزعم الإف ب أي أن صحة الوثيقة لم تثبت بعد رغم تلقي أدلة عنها من عدة سنوات..

في جلسة استماع اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، استجوب السناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميسوري) نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي حول وثيقة ترد فيها مبالغ من شركة في أوكرانيا قدمت اموالا لعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بما فيها 5 ملايين للرئيس بايدن نفسه.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...