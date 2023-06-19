خاطب الرئيس الأمريكي السابق دونالد تارمب مؤيده متوعدا بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة بعد فوزه حسب قوله بالانتخابات الرئاسية القادمة قائلا إنه سيقضي تماما على “الدولة العميقة” وسيلاحق عائلة بايدن “الفاسدة” بحسب قوله لدى حديثه عما يعتبرره تربصا من الإف بي آي ووزارة العدل الأمريكية به، وإفلات جو بايدن من أي محاسبة رغم وجود وثائق سرية عثر عليها لدى بايدن لكن دون أن يخضع لأي مساءلة، حسب قوله.

وفي نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر ، نيوجيرسي ، تحدث الرئيس السابق ترامب بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في ميامي بسبب تهم تتعلق بمعالجته لوثائق سرية، قائلا إن الإف بي آي يتستر على تسجيلات صوتية تثبت أن جو بايدن تلقى 5 ملايين دولار من أوكرانيا بحسب إفادة مسؤول بـ إف بي آي في الكونغرس؟

يزعم الإف ب أي أن صحة الوثيقة لم تثبت بعد رغم تلقي أدلة عنها من عدة سنوات..

في جلسة استماع اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، استجوب السناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميسوري) نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي حول وثيقة ترد فيها مبالغ من شركة في أوكرانيا قدمت اموالا لعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بما فيها 5 ملايين للرئيس بايدن نفسه.