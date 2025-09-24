ترامب يصعّد بخطابه في الأمم المتحدة لـ 60 دقيقة بعد أعطال بالمصعد والصوت

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لإلقاء أحد أكثر خطاباته الدولية حدةً منذ عودته إلى منصبه، متنقلاً بين المواقف السياسية المتشددة والمواجهات الشخصية التي أبرزت أسلوبه السياسي المعهود. يأتي ذلك بعد تعطل المصعد حين كان ترامب يهم بالصعود إلى قاعة الأمم المتحدة وقالت المتحدثة الرسمية في البيت الأبيض إن المشاكل المتعلقة بالسلم المتحرك، وتعطل جهاز التلقين والصوت في الأمم المتحدة “لا تبدو مصادفة”، وأضافت “إذا تبيّن لنا أن هؤلاء كانوا من موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا يحاولون عمدًا التسبب في عرقلة… حسنًا، من الأفضل محاسبة هؤلاء الأشخاص.” وركز الجزء الأكبر من خطابه، الذي استغرق 60 دقيقة، والذي تجاوز بكثير الوقت المخصص له، على الهجرة ودور المؤسسات الدولية. أما فيما يخص الأمن فقد طالب ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عدم التردد في إسقاط أي طائرة روسية تدخل مجالهم الجوي، في تصعيد حاد في لهجته في وقت يشهد توترات متصاعدة مع موسكو. وألمح إلى أن الولايات المتحدة ستدعم حلفائها الأوروبيين إذا ردّ الرئيس فلاديمير بوتين عسكرياً. وفي تحول ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي أشارت إلى حلول وسط، أعلن ترامب أيضاً أن أوكرانيا مستعدة لاستعادة جميع أراضيها المحتلة، بل وحتى التوسع خارجها. واتهم ترامب الأمم المتحدة بـ”تمويل هجوم على الغرب” من خلال تشجيع موجات الهجرة التي قال إنها تهدد السيادة الوطنية. حذّر ترامب القادة الأوروبيين من أن بلدانهم معرضة لخطر الانهيار إذا استمرت أنماط الهجرة الحالية، معلنًا صراحةً أن “بلدانكم ستذهب إلى الجحيم”. وتضمن خطابه أيضًا هجمات لاذعة على القادة البريطانيين. واتهم حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر باتباع سياسات تفاقم الهجرة، وخص بالذكر عمدة لندن صادق خان، مدعيًا أن المدينة تتجه نحو “الشريعة الإسلامية”. كما انتقد ترامب الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية، مجادلًا بأنه لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع. وامتدت أجواء المواجهة إلى ما وراء المنصة. فقد علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة وجيزة في حركة المرور في مانهاتن بعد أن أجبر موكب ترامب الشرطة على إيقاف حركة المرور بالقرب من الأمم المتحدة، واشتكى مساعدو البيت الأبيض من “مؤامرة” لإحراج ترامب بعد أن شوهد هو والسيدة الأولى ميلانيا يصعدان سلمًا كهربائيًا معطلًا إلى مقر الأمم المتحدة. وفي حين استخدم ترامب المنصة لإبراز موقفه الحازم تجاه روسيا والهجرة، أشار محللون إلى أن الأداء كان أشبه بتجمع انتخابي أكثر منه خطابًا دبلوماسيًا، مليئًا بالمظالم والارتجالات والتعليقات الساخرة. أثارت نبرته النارية ردود فعل حادة من الحلفاء والخصوم على حد سواء، معززةً بذلك الطابع غير المتوقع للسياسة التي لطالما صدّرها ترامب إلى الساحة العالمية.

“What I care about is not winning prizes, it’s saving lives.” – President Donald J. Trump, UNGA 2025 🇺🇸 pic.twitter.com/vSo1SeHJ7y — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025