ترامب يرد على انتخاب زهران ممداني أول مسلم عمدة لـ نيويورك

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإغلاق الحكومي وضعف الحزب الديمقراطي هما وراء انتخاب زهران ممداني أول مسلم عمدة لـ نيويورك. وانتُخب زهران ممداني أول مسلم ليكون عمدةً لمدينة نيويورك، في زلزال سياسي سيضع اشتراكيًا ديمقراطيًا يبلغ من العمر 34 عامًا على رأس أكبر مدينة أمريكية. ممداني، هزم حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا في سباقٍ أصبح نقطة اشتعالٍ كبيرة في السياسة الوطنية. وألقى ممداني خطاب الفوز قائلاً إنه سيؤدي القسم يوم 1 يناير 2026 لتولي المنصب، وشكر فريق حملته الانتخابية وقال بلغة عربية “أنا منكم وإليكم”. ورغم أن الانتخابات هي لمدينة نيويورك إلا أن تبعاتها تشمل قضايا الاسلاموفوبيا والحرب على غزة والفجوة بين أصحاب الثروة وباقي المجتمع. وأثار صعود ممداني، المولود في أوغندا، من عضو مجلس نواب غير معروف إلى عمدة نيويورك المنتخب صدمةً في الأوساط السياسية، كما أثار قلق الكثيرين بشأن تأثير سياساته على مستقبل المدينة. وخرج عمدة نيويورك المنتخب وسط هتافات حماسية “زهران! زهران!” في مسرح باراماونت في بروكلين، واستشهد بأقوال السياسي الاشتراكي الراحل يوجين ديبس بعد الساعة الحادية عشرة مساءً بقليل. وقال ممداني، الذي حصل على أكثر من 50% من الأصوات بعد فرز 97% من الأصوات: “إذا كان بإمكان أي مدينة أن تُعلّم أمةً كيفية إيقاف دونالد ترامب، فهي المدينة التي أنجبته”. ثم خاطب الرئيس مباشرةً: “دونالد ترامب، بما أنني أعلم أنك تشاهد، فلديّ أربع كلمات لك: ارفع الصوت!”. وقبل أن يخاطبه ممداني، نشر ترامب على موقع “تروث سوشيال” في الوقت المناسب: “…وهكذا تبدأ!”. كما وجّه ممداني بعض الانتقادات اللاذعة لمنافسه الرئيسي كومو.