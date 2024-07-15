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ترامب يختار السيناتور جي دي فانس لتولي منصب مرشح نائب رئيس الولايات المتحدة

دونالد ترامب يظهر بضمادة على أذنه في مؤتر الحزب الجمهوري بعد نجاته من محاولة اغتيال ويسمي جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اختيار جيمس فانس لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو ليكون مرشحا للمنصب مع الرئيس بحسب ما أعلنه ترامب في منصة تروث سوشيال. وجاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري في ميلواكي بولاية ويسكونسن حيث جرN التصويت لاختيار ترامب مرشحا للحزب الجمهوري للإنتخابات المزمع إجرائها في نوفمبر ٢٠٢٤.

من هو جي دي فانس؟

جيمس ديفيد فانس هو سيناتور شاب من مواليد 2 أغسطس 1984، هو سياسي ومحامي أمريكي من الحزب الجمهوري ويعرف بالتوجهات اليمينية المحافظة وهو حالياُ عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي كممثل عن ولاية أوهايو منذ سنة 2023.

ونقلت أ ف ب نبأ اختيار الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، اليوم الاثنين، دونالد ترامب، مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك بحسب البيان المتعلق بالانتخابات في المؤتمر للحزب الجمهوري الذي عقد في مدينة ميلووكي. وذكر البيان أن ترامب حصل على الأصوات المطلوبة، وجاء فيه: “الحزب الجمهوري اختار دونالد ترامب مرشحا له للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر”. وسبق أن أعلن ترامب الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة ما بين 2017 و2021، أن مرشحه لمنصب نائب الرئيس هو السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس.

 

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فريق التحرير

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