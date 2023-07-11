ترامب يتوعد بتوسيع منع دخول المسلمين إلى أمريكا ومسلمين سيصوتون له ولحزبه

قال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الجمعة في ولاية آيوا وذلك للمرة الأولى علنًا خلال الحملة الرئاسية لعام 2024 ، إنه سيعيد حظر السفر أمام المسلمين وسيوسعه “أكبر من ذي قبل” ، في إشارة إلى القيود الجديدة التي تنوي إدارته بفرضها على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة بحال فوزه، ومع ذلك لا يزال مسلمون أمريكيون كثر يصرون على انتخابه والتصويت لصالح الحزب الجمهوري لأسباب عديدة.

وفي انتخابات نوفمبر الماضي صوّت عدد كبير من المسلمين في ميتشيغان لصالح الحزب الجمهوري خوفا من توجهات الحزب الديمقراطي الليبرالية في المدارس التي تنوي فرض كتب تروج لحريات جنسية تعتبر منفلتة بالنسبة للمسلمين المحافظين، وقدم أعضاء من الحزب الجمهوري الدعم للمسلمين المحافظين في ديربورن الغاضبين من كتب منفلتة في المكتبات في مدارس ديربورن العامة، ثالث أكبر منطقة في ميشيغان.

وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة التي شهدت تنافسا بين بايدن وترامب ظهر في استطلاعات الرأي التي أجرتها أسوشيتد برس أن 35٪ من المسلمين صوتوا لصالح ترامب فيما صوت منهم قرابة 64٪ لصالح جو بايدن.

ويُواصل ترامب تصريحاته التي تجدد العداء للمُسلمين في حملته الانتخابيّة، أكد مجدد وعوده بحظر أكبر على دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا فاز بالانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة القادمة.

وقال ترامب أنه في ظل إدارته:” فرضنا تدقيقًا شديدًا وفرضنا حظرًا قويًا على السفر لإبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين والجهاديين خارج بلادنا وعندما أعود إلى المنصب ، سيعود حظر السفر أكبر من ذي قبل وأقوى بكثير من ذي قبل. لا نريد أن يفجر الناس مراكز التسوق لدينا. لا نريد أن يفجر الناس مدننا و لا نريد أن تتم سرقة مزارعنا. لذلك لن يحدث ذلك “. لم يذكر ترامب كيف سيوسع حظر السفر أبعد من القيود التي طبقها خلال فترة إدارته.