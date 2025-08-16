ترامب وبوتين في قمة ألاسكا، تقدم كبير بلا صفقة

صرح ترامب للصحفيين في الاجتماع بأن الزعيمين أحرزا تقدمًا هائلًا، دون ذكر لإتمام صفقة كاملة، وقال الرئيس الأمريكي: “هناك العديد من النقاط التي اتفقنا عليها. أود أن أقول إن هناك نقطتين مهمتين لم نتوصل إليهما بعد، لكننا أحرزنا بعض التقدم”. وصرح لاحقًا لمراسل قناة فوكس نيوز بأنه قيّم اللقاء مع بوتين بـ “10 من 10”. واختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اجتماعهما في أنكوراج، ألاسكا. وتحدثا لما يقرب من ثلاث ساعات بحضور وزيري خارجيتهما ومساعديهما. ثم أدلى بوتين وترامب بتصريحات إعلامية، وامتنعا عن الإجابة على الأسئلة، ثم تبادلا أطراف الحديث لفترة وجيزة. بعد ذلك، وضع بوتين أكاليل من الزهور على قبور الطيارين السوفييت المدفونين في أنكوراج، ثم عاد إلى روسيا. استغرقت أول زيارة لبوتين للولايات المتحدة منذ عشر سنوات ما يزيد قليلاً عن خمس ساعات بحسب وكالة تاس الروسية.

أكد الرئيس الروسي أن الوضع في أوكرانيا أصبح من القضايا المحورية في القمة. أعرب بوتين عن أمله في أن يُمهّد التفاهم الذي توصل إليه مع ترامب الطريق للسلام في أوكرانيا. وقال بوتين إنه وترامب “أقاما علاقات عمل جيدة جدًا وثقة متبادلة”. وأضاف: “لديّ كل الأسباب للاعتقاد بأنه بالمضي قدمًا في هذا المسار، يمكننا الوصول إلى نهاية الصراع في أوكرانيا عاجلًا وليس آجلًا”. وأشار بوتين إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية قد تراجعت “إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة” في السنوات الأخيرة، وأنه من الضروري “تصحيح الوضع، والانتقال من المواجهة إلى الحوار”. وقبيل بدء القمة، أفاد مصدر في وكالة تاس أن بوتين وترامب سيناقشان الأمن الاستراتيجي العالمي، وأنه “بشكل أو بآخر، سيتم أيضًا تناول موضوع العقوبات وآثارها المدمرة”. في ختام خطابه الذي لخص فيه القمة، اقترح الرئيس الروسي باللغة الإنجليزية عقد الاجتماع القادم في موسكو. قال ترامب إن ذلك ممكن، مع أنه أقر بأنه سيُنتقد بسببه.

(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب- تصوير غافرييل غريغوروف)