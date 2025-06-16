ترامب موبايل، شركة اتصالات جوال جديدة من مؤسسة ترامب

أطلقت مؤسسة ترامب اليوم الاثنين عن شركة اتصالات باسم ترامب موبايل، وباقة خدمة اتصالات للهواتف المحمولة وهاتف ذكي بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر إطلاقه في سبتمبر. تقدم الخدمة الجديدة، “ترامب موبايل”، باقة اشتراك شهري بقيمة 47.45 دولارًا أمريكيًا، تشمل مكالمات ورسائل نصية وبيانات غير محدودة، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق وخدمة “الرعاية الصحية عن بُعد وخدمة توصيل أدوية الصيدلية”، وفقًا لموقعها الإلكتروني. كما أعلنت الشركة، المملوكة للرئيس دونالد ترامب، أنها ستبيع هاتفًا ذكيًا من طراز “T1″، والذي يتميز بهيكل معدني ذهبي اللون محفور عليه العلم الأمريكي. معلنةً عن “ترامب موبايل”، خدمة خلوية جديدة ثورية، وتقول إنها مصممة لتوفير اتصال فائق الجودة، “وقيمة لا تُضاهى، وخدمة أمريكية بالكامل، لأكثر أبناء وطننا اجتهادًا.”

وذكر موقع سي ان بي سي أن اسم الخدمة اللاسلكية – “خطة الـ 47” – وسعرها الشهري يرمزان إلى ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلال ولايته الأولى، وهو الآن الرئيس السابع والأربعين. في الوقت نفسه، تُظهر لقطة شاشة على الموقع الإلكتروني للهاتف القادم شعار حملة ترامب الانتخابية، “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”. ومثل مجموعة من المنتجات الأخرى التي طرحها ترامب وشركاته خلال مسيرته السياسية – بما في ذلك الساعات والأحذية الرياضية والكتب المقدسة – فإن دخول الشركة الجديد إلى عالم الاتصالات يعتمد بشكل أساسي على اتفاقية ترخيص.

ويُذكر في أسفل الموقع الإلكتروني: “لم تُصمّم أو تُطوّر أو تُصنّع أو تُوزّع أو تُباع شركة ترامب موبايل ومنتجاتها وخدماتها من قِبل منظمة ترامب أو أيٍّ من الشركات التابعة لها أو الجهات الرئيسية المعنية”.

ويُشير موقع Trump Mobile إلى أن هاتف T1 يعمل بنظام Android 15، ويتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. وتشمل مواصفاته الأخرى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

📲Announcing Trump Mobile, a transformational, new cellular service designed to deliver top-tier connectivity, unbeatable value and all-American service for our nation’s hardest-working people.🇺🇸



Visit https://t.co/L8R8m1vvA9 to learn more. pic.twitter.com/rAPICObtKr — The Trump Organization (@Trump) June 16, 2025