ترامب مرشح لجائزة السلام من فيفا!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مبادرة جديدة في إطلاق “جائزة فيفا للسلام”، وهي جائزة سنوية تهدف إلى تكريم الأفراد الذين يستخدمون كرة القدم كوسيلة لنشر الوحدة والأمل حول العالم. من المقرر أن تُمنح هذه الجائزة المرموقة لأول مرة على الإطلاق خلال الحفل الخاص بسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، والذي سيُقام في العاصمة الأميركية واشنطن. أكد رئيس “فيفا”، السويسري جاني إنفانتينو، أهمية هذه الجائزة في بيان صدر يوم الأربعاء، مشددًا على الدور الجوهري لكرة القدم كرمز للسلام والوحدة. وصرح إنفانتينو قائلًا: “كرة القدم رمز للسلام، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأسره، ستُكرّم جائزة فيفا للسلام – كرة القدم تُوحّد العالم – الجهود الجبارة التي يبذلها الأفراد الذين يُوحّدون الشعوب، وينشرون الأمل في نفوس الأجيال القادمة”. هذا التصريح يرسّخ التزام “فيفا” باستخدام قوّة اللعبة الشعبية لتحقيق تأثير إيجابي يتجاوز حدود الملاعب. جاء هذا الإعلان الهام بالتزامن مع مشاركة إنفانتينو في منتدى الأعمال الأميركي الذي عُقد في مدينة ميامي. وشهد المنتدى حضور شخصيات بارزة عالميًا، أبرزها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، مما أضفى بُعدًا سياسيًا ورياضيًا على الحدث. على الرغم من أن “فيفا” لم يكشف رسميًا بعد عن اسم الفائز بالنسخة الافتتاحية من الجائزة، إلا أن الإعلان أثار تكهنات فورية واسعة النطاق حول إمكانية منحها للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. يُنظر إلى ترامب على أنه حليف وثيق لرئيس “فيفا” جاني إنفانتينو، ومن المتوقع أن يكون حاضرًا في حفل سحب قرعة مونديال 2026. ويُقام حفل القرعة المنتظر في الخامس من ديسمبر في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن، مما يجعل التوقعات بخصوص ترامب أكثر ترجيحًا نظرًا للعلاقة التي تجمعه بإنفانتينو، والتزام الولايات المتحدة بتنظيم نسخة 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك. ويعتقد البعض أن منح الجائزة لترامب قد يكون اعترافًا رمزيًا بجهود دعم استضافة البطولة في أميركا الشمالية. تُمثل “جائزة فيفا للسلام” إضافة نوعية لسجل جوائز الاتحاد الدولي، وتؤكد رسالة كرة القدم كقوة محفزة للسلام والتفاهم العالمي. تبقى الأنظار متجهة نحو واشنطن لمعرفة من سيكون أول حائز على هذا التكريم الجديد والمميز.