فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ترامب كالبلدوزر يسحق منافسيه الجمهوريين ليتصدر السباق وعقبة قانونية قد تنهي حلمه

فريق التحرير by فريق التحرير
ترامب

شهدت ولاية أيوا -ليلة أمس الاثنين اكتساح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحي الحزب الجهوري بعد أن استحوذ على أصوات 52% من الناخبين في أول جولات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فيما نال رون ديسنتيس، حاكم ولاية فلوريدا 21%، وحصلت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نكي هيلي على 19%، وانسحب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي بعد حصوله على 7.7% من الأصوات ليعلن تأييده ترامب، فيما زعم محللون أنه يأمل في نيل بطاقة الترشح لنائب للرئيس.

عقبة كبرى

تبرز مشكلة كبيرة أمام دونالد ترامب في ولاية كولورادو بعد أن شطبت المحاكم اسم ترامب من أوراق الاقتراع لأن مشاركته في التحريض على التمرّد تمنعه من الترشح إلى منصب رسمي. وأصبح مصير ترشح ترامب تحت رحمة المحكمة الأميركية العليا، وإذا أكّدت الحكم سيحرم ترامب من فرصة الفوز.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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