قاض نيويوركي : ترامب ارتكب “عمليات احتيال مالية متكرّرة” بتضخيمه قيمة أصوله

اتهامات لدونالد ترامب الملياردير الجمهوري واثنين من أبنائه، بالاحتيال المالي وبتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترمب”.

واعتبر قاض في نيويورك، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكرّرة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترامب”.

ويُحاكم ترمب واثنين من أبنائه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً “مضخمة بشكل صارخ” لبنوك وشركات تأمين.

وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدعى عليهم تعويضاً يناهز 250 مليون دولار.

وفي قراره اعتبر القاضي أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تُظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب دونالد ترمب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى “تضخيم” قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

وقال ترامب عبر “تروث سوشال” إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.

فهذ المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفدرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.

وجاء في قرار القاضي انغورون أن ليتيسيا جيمس قدمت “أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لدونالد ترامب) بنسبة تراوح بين 17,27 % ة38,51 %” أي بفارق يراوح بين “812 مليون دولار و2,2 مليار دولار”.