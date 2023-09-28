السعودية.. تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 8.3% خلال الربع الثاني من 2023

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تراجع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2023 إلى 8.3% بالمقارنة مع الربع الأول وانخفاضه بنسبة 0.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وأشارت البيانات إلى أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين)، بلغ 4.9% في الربع الثاني، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 4.9٪ خلال الربع الثاني 2023م.



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وكان معدل البطالة قد ارتفع بين المواطنين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.5%، من 8% في الربع الأخير من 2022، متأثراً بشكل خاص بارتفاع معدل البطالة بين السعوديات في سن العمل الأساسي (25-54 سنة)، والذي بلغ 15.7% بارتفاع قدره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي.

يذكر أن معدل السعوديات المشاركات في القوى العاملة في المملكة تضاعف إلى نحو 36% في العام الماضي، ارتفاعاً من 19% عند إطلاق “رؤية المملكة 2030” عام 2016.