فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية.. تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 8.3% خلال الربع الثاني من 2023

معدل البطالة بين السعوديين يتراجع خلال الربع الثاني من 2023 إلى 8.3% بالمقارنة مع الربع الأول وينخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
البطالة في السعودية

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تراجع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2023 إلى 8.3% بالمقارنة مع الربع الأول وانخفاضه بنسبة 0.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وأشارت البيانات إلى أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين)، بلغ 4.9% في الربع الثاني، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وكان معدل البطالة قد ارتفع بين المواطنين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.5%، من 8% في الربع الأخير من 2022، متأثراً بشكل خاص بارتفاع معدل البطالة بين السعوديات في سن العمل الأساسي (25-54 سنة)، والذي بلغ 15.7% بارتفاع قدره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي.

يذكر أن معدل السعوديات المشاركات في القوى العاملة في المملكة تضاعف إلى نحو 36% في العام الماضي، ارتفاعاً من 19% عند إطلاق “رؤية المملكة 2030” عام 2016.

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