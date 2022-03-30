تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية 2021

كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2021م للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه بشكلٍ ربع سنوي، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) ليصل 11.0% في الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 11.3% بحسب وكالة الانباء السعودية. وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م ليصل إلى (5.2%) مقارنةً بـالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ (5.9%) .

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معدل البطالة للسعوديين 11% ومعدل البطالة لإجمالي عدد السكان 6.9% في الربع الرابع لعام 2021م.



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https://t.co/cK21amPOBS pic.twitter.com/0sKkSYibTl — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) March 30, 2022

وبينت نتائج النشرة ارتفاع معدل بطالة السعوديات الإناث (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م ليصل إلى (22.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من نفس العام حيث بلغت (21.9%). من جانب آخر ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م ليصل (61.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من نفس العام حيث بلغت (61.2%) . ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15سنة فأكثر) (79.5%)، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) (34.9%)، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م لتصل (51.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من نفس العام حيث بلغت (49.8%).