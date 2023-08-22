مصر.. تراجع معدل البطالة إلى 7% بالربع الثاني من 2023

تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2023، بشكل طفيف ليصبح 7% من 7.1% سجلها خلال الربع الأول من العام، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الثلاثاء.

وانخفض عدد المتعطلين عن العمل بالربع الثاني من العام الجاري إلى 2.169 مليون شخص مقابل 2.171 مليون شخص في الربع الأول من العام الحالي.

ويضغط الوضع الاقتصادي الصعب في مصر التي تواجه صعوبات لتوفير التدفقات الدولارية، على القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إضافة لارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وبلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل بالربع الثاني 1.228 مليون شخص، فيما بلغ عدد الإناث 941 متعطلة، وفقا للبيان.

وارتفعت قوة العمل في مصر – والتي تشمل المشتغلين والمتعطلين القادرين على العمل والراغبين في التوظيف – خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.3% لتسجل نحو 30,969 مليون شخص مقابل 30.571 مليون شخص.

وفي ما يلي تفاصيل البيان:

أولًا: قوة العمل وتشمل المشتغلون والمتعطلون:

30.969 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2023.

سجل تقدير حجم قوة العمل 30.969 مليون فرد مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3%، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.375 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.455 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى صعود أعداد المشتغلين بمقدار 400 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 2 ألف متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 398 ألف فرد.

ثانيا: المتعطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.169 مليون متعطل بنسبة 7.0% من إجمالي قوة العمل 1.228 مليون ذكور، 941 ألف إناث مقابل 2.171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بانخفاض قدره 2 ألف متعطل بنسبة 0.1%، وبارتفاع قدره 18 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.8%.

المتعطلون طبقًا للنوع:

4.8% معدل البطالة بين الذكور، 17.3% بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2023.

بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 4.55% في الربع السابق وكذلك 5.0% في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 19.2% في الربع السابق مقابل 17.5% في الربع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقًا للعمر:

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة 61.8% من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتي:

6.5٪ لإجمالي الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة حيث بلغت 8.9٪ للذكور، 3.3 % للإناث مقابل 6.0% في الربع السابق الذكور 8.6٪ والإناث 3.1%.

26.9٪ لإجمالي الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة حيث بلغت 26.7 % للذكور، 27.1 % للإناث مقابل 27.2% في الربع السابق الذكور26.4% والإناث 28.2%.

28.4٪ لإجمالي الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة حيث بلغت 24.9٪ للذكور، 33.05% للإناث مقابل 27.1% في الربع السابق الذكور 25.8% والإناث 28.6%.

38.2 ٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة حيث بلغت 39.5% للذكور، 36.6% للإناث خلال الربع الحالي مقابل -39.7% خلال الربع السابق حيث بلغت 39.2% للذكور، 40.1% للإناث.

ثالثا:المشتغلون:

28.800 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2023.

بلغ عدد المشتغلين 28.800 مليون فرد بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.779 مليون مشتغل.

المشتغلون طبقًا للحالة العملية

72.8% نسبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام2023.

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي20.977 مليون مشتغل 17.939 مليون ذكور، 3.038 مليون إناث بنسبة 72.8٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 74.0٪ في الربع السابق، مقابل 73.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 875 ألف مشتغل 830 ألف مشتغل ذكور،45 ألف مشتغلة إناث بنسبة 3.0٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 2.9٪ في الربع السابق مقابل 3.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.491 مليون مشتغل 4.945 مليون مشتغل ذكور، 546 ألف مشتغلة إناث بنسبة 19.1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.5٪ في الربع السابق مقابل 18.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات داخل الأسرة بدون أجر 1.458 مليون مشتغل 573 ألف مشتغل ذكور، 885 ألف مشتغلة إناث بنسبة 5.1 % من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.5% في الربع السابق مقابل 5.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.