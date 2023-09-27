ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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ما علاقة ارتفاع درجات الحرارة بتراجع مبيعات إتش آند إم

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
إتش آند إم

قالت شركة إتش آند إم للأزياء إن الطقس الحار على نحو غير معتاد في الكثير من أسواقها الأوروبية أرجأ بدء موسم التسوق الخريفي ودفع مبيعات سبتمبر أيلول إلى التراجع، لكن تخفيضات التكلفة ساهمت في زيادة الأرباح الفصلية للشركة.

وقالت إتش آند إم، وأكبر منافس لها هي إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا، إن مبيعات سبتمبر أيلول ستنخفض عشرة بالمئة على أساس سنوي قياسا بالعملات المحلية.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة السويدية في الفترة بين يونيو حزيران وأغسطس آب 4.74 مليار كرونة (430.7 مليون دولار) مقابل 902 مليون كرونة قبل عام.

وكان متوسط توقعات محللين استطلعت إل.إس.إي.جي آراءهم أرباحا بقيمة 4.72 مليار كرونة.

وشملت نتائج العام الماضي تكلفة لمرة واحدة بلغت 2.1 مليار كرونة لتخارج الشركة من روسيا.

وأعلنت الشركة عودتها إلى منصة جيه دي.كوم، أحد أكبر منصات البيع عبر الإنترنت ف الصين، بعد غياب مطول بسبب انتقادات لموقفها من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين.

وأعلنت الشركة أيضا عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يبدأ اليوم الأربعاء وتعتزم من خلاله إعادة شراء ما تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات كرونة بحلول 31 مارس آذار المقبل.

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