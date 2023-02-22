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تراجع مؤشر ٳبسوس لثقة المستهلك في السعودية

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تراجع مؤشر ٳبسوس لثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي إلى 69,2 نقطة مقابل 70 نقطة في شهر أيلول / سبتمبر 2022.

وذكر 93% من المشاركين في الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين لشركة “إبسوس” أنهم يعتقدون أن الأمور في السعودية تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد 58% من المشاركين في الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي قوي جداً في الوقت الحالي، في حين قال 39% منهم أن الوضع مستقر.

وأشار 43% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن القدرة المالية الشخصية هي أقوى الآن مقابل 50% قالوا إنها مستقرة.

وذكر 39% من المشاركين في الاستطلاع أن التضخم يشكل الهم الأكبر للمستهلك في السعودية، ثم الضرائب بنسبة 31%، ثم البطالة بنسبة 25%، وتغيير المناخ بنسبة 22% والتعليم بنسبة 18%.

ومؤشر ٳبسوس لثقة المستهلك هو استطلاع وطني شهري لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار.  وتكمن أهمية مؤشر ثقة المستهلك في كونه مؤشراً أساسياً لتوجهات الاستهلاك في السوق.

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