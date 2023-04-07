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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تراجع كبير في عملة دوجكوين بعد إعادة الطائر الأزرق لتويتر

أعادت شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك شعارها الطائر الأزرق ما دفع عملة دودج كوين إلى انخفاض كبير

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أعادت شركة تويتر شعارها الشهير الطائر الأزرق ما دفع عملة دودج كوين إلى انخفاض كبير

أعادت شركة تويتر -المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك– شعارها الشهير الطائر الأزرق بعد أن تم استبداله لبضعة أيام بشعار العملة الافتراضية دوجكوين (Dogecoin)وهو كلب من نوع شيبا إينو (shiba inu) ويدعمها “ماسك”.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة، انخفضت العملة الرقمية دوجكوين بنسبة 9.4 بالمئة إلى 8.21 سنت، في تمام الساعة 12:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حسب بيانات كوين ماتريكس.

ويعد إيلون ماسك من مؤيدو دوجكوين (Dogecoin) -وهي عملة مشفرة تم إنشاؤها في العام 2013- وجعلها مقبولة الدفع لدى شركة تسلا (Tesla) التي يمتلكها بالإضافة إلى تويتر.

وكان إيلون ماسك استبدل الطائر الأزرق شعار تويتر، ليل الإثنين الماضي، بصورة كلب بني اللون هو شعار لعملة دوجكوين الرقمية، وأعاد، صباح اليوم الجمعة، طائر تويتر الأزرق المرتبط بالشركة منذ انطلاقها في 2006.

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