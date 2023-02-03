تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنسبة 19%

تراجعت قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد الإجراءات الأمريكية التي فرضتها على البنوك العراقية قبل أشهر قليلة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع” إن أسعار صرف الدولار، سجَّلت بيع الدولار 1685 دينار لكل دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 1680 دينار لكل دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار، إذ بلغ سعر شرائه من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه يتم تداول العملة العراقية بنحو 1750 دينارا للدولار الواحد في السوق السوداء، ما يشكل تراجعاً نسبته 19%.

ونقلت “سي ان ان” عن الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل جعفر، قوله إن تداول الدينار عند أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ 2004.

وطبقت الولايات المتحدة إجراءات قيدت تحويلات الدولار من الولايات المتحدة إلى العراق، لوقف غسيل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة من العراق إلى الدول المجاورة، بما في ذلك إيران وسوريا، وفقا لما قاله جعفر.

ويذكر أن الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، قال بتصريحات العام 2021، إن ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الأموال المسروقة تم تهريبها من العراق في صفقات فاسدة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.