أدنى مستوى في 3 أشهر.. تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 30 مليار ريال

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن فائض الميزان التجاري تراجع بنسبة 49% على أساس سنوي بتسجيله 30.4 مليار ريال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. مقابل 60 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يعود لانخفاض الصادرات السلعية في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بنسبة 17.4%، إذ بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقابل 126.2 مليار في ذات الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت الواردات بنسبة 12% لتصل إلى 73.9 مليار ريال وهو أعلى مستوى منذ 2016.

وتراجعت الصادرات البترولية بنسبة 18.3%، وبلغت 82.3 مليار ريال، مقابل 100.7 مليار ريال في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مقابل ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 11.5% إلى 7.6 مليار ريال في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 4% على أساس شهري، بينما انخفضت 14% على أساس سنوي حيث بلغت 22 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات تعُّد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 31.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر تشرين الثاني/أكتوبر بنسبة 31.9% بمقدار 3.3 مليار ريال. في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها والتي تشكل 22.3% من إجمالي الواردات.

وتأتي الصين على رأس الدول التي صدرت لها السعودية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 18.7% وقيمة 19.5 مليار ريال، تليها اليابان بقيمة 12.3 مليار ريال ونسبة 11.8% والهند و10.2 مليار ريال ونسبة %9.8.

وفي ما يلي لائحة أكثر 10 دول تم التصدير إليها:

الصين اليابان الهند كوريا الجنوبية الإمارات الولايات المتحدة الأميركية تايوان البحرين بولندا مصر

وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 73.3 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 70.3% من إجمالي الصادرات.

كما احتلت الصين وفقاً للبيانات المركز الأول من حيث الواردات للمملكة في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 20.1% وقيمة 14.9 مليار ريال.

وأتت الولايات المتحدة في المركز الثاني بنسبة 11.9 وقيمة 8.8 مليار ريال والإمارات بنسبة 6.9% و5.1 مليار ريال.

وفي ما يلي لائحة أكثر 10 دول استوردت منها السعودية:

الصين الولايات المتحدة الإمارات الهند سويسرا ألمانيا اليابان هولندا سنغافورة مصر

وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 47.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 63.7% من اجمالي الواردات.