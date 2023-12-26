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أدنى مستوى في 3 أشهر.. تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 30 مليار ريال

بلغت الصادرات السلعية في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر 2023 حوالي 104.3 مليار ريال مقابل 73.9 مليار ريال من الواردات ليتراجع فائض الميزان التجاري إلى 30.4 مليار ريال

فريق التحرير by فريق التحرير
تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 30 مليار ريال

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن فائض الميزان التجاري تراجع بنسبة 49% على أساس سنوي بتسجيله 30.4 مليار ريال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. مقابل 60 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يعود لانخفاض الصادرات السلعية في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بنسبة 17.4%، إذ بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقابل 126.2 مليار في ذات الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت الواردات بنسبة 12% لتصل إلى 73.9 مليار ريال وهو أعلى مستوى منذ 2016.

وتراجعت الصادرات البترولية بنسبة 18.3%، وبلغت 82.3 مليار ريال، مقابل 100.7 مليار ريال في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مقابل ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 11.5% إلى 7.6 مليار ريال في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 4% على أساس شهري، بينما انخفضت 14% على أساس سنوي حيث بلغت 22 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات تعُّد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 31.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر تشرين الثاني/أكتوبر بنسبة 31.9% بمقدار 3.3 مليار ريال. في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها والتي تشكل 22.3% من إجمالي الواردات.

وتأتي الصين على رأس الدول التي صدرت لها السعودية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 18.7% وقيمة 19.5 مليار ريال، تليها اليابان بقيمة 12.3 مليار ريال ونسبة 11.8% والهند و10.2 مليار ريال ونسبة %9.8.

وفي ما يلي لائحة أكثر 10 دول تم التصدير إليها:

  1. الصين
  2. اليابان
  3. الهند
  4. كوريا الجنوبية
  5. الإمارات
  6. الولايات المتحدة الأميركية
  7. تايوان
  8. البحرين
  9. بولندا
  10. مصر

وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 73.3 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 70.3% من إجمالي الصادرات.

كما احتلت الصين وفقاً للبيانات المركز الأول من حيث الواردات للمملكة في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 20.1% وقيمة 14.9 مليار ريال.

وأتت الولايات المتحدة في المركز الثاني بنسبة 11.9 وقيمة 8.8 مليار ريال والإمارات بنسبة 6.9% و5.1 مليار ريال.

وفي ما يلي لائحة أكثر 10 دول استوردت منها السعودية:

  1. الصين
  2. الولايات المتحدة
  3. الإمارات
  4. الهند
  5. سويسرا
  6. ألمانيا
  7. اليابان
  8. هولندا
  9. سنغافورة
  10. مصر

وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 47.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 63.7% من اجمالي الواردات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...