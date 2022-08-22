تراجع طفيف في أسعار النفط عالمياً

شهدت أسعار النفط، الاثنين، تراجعاً طفيفاً جراء تزايد المخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية إلى حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي يقوض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في تشرين الأول/أكتوبر 34 سنتاً، أو 0.3%، إلى 96.38 دولار للبرميل بحلول 1105 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم أيلول/سبتمبر والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين 42 سنتاً، أو 0.4 %، عند 90.35 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود تشرين الأول/أكتوبر الأكثر نشاطاً بمقدار 27 سنتاً، أو 0.3% عند 90.17 دولار للبرميل.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، لوكالة “رويترز” إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التي تفاقمت بسبب انخفاض المعروض من روسيا يعزز الطلب على النفط.

وسجّل خام برنت ما يقرب من 140 دولار للبرميل في أوائل آذار/مارس لكنه تراجع منذ ذلك الحين حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود.

وأضاف هانسن: “بينما استمرت الصناديق في بيع النفط الخام تحسبا لتباطؤ اقتصادي، كانت سوق المنتجات المكررة ترسل إشارة أخرى مع ارتفاع هوامش التكرير مرة أخرى، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الغاز مما يجعل البدائل المكررة، مثل الديزل، تبدو رخيصة”.

وما تزال الإمدادات في جميع أنحاء العالم قليلة نسبياً، حيث قال مشغل خط أنابيب يمد حوالي 1% من النفط العالمي عبر روسيا إنه سيخفض الإنتاج مرة أخرى بسبب المعدات التالفة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الاثنين.

وسيولي المستثمرون اهتماماً بتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما يلقي كلمة في مؤتمر مصرفي مركزي عالمي سنوي في جاكسون هول يوم الجمعة.