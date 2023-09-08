تراجع صادرات السعودية للولايات المتحدة في يوليو 2023

تراجعت الصادرات السعودية إلى أمريكا خلال شهر يوليو الماضي من ها العام الحالي 2023 بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بالعام 2022، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

تراجع إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 29% خلال شهر يوليو من العام الجاري إلى 1.5 مليار دولار (5.64 مليار ريال)، مقارنة مع 2.2 مليار دولار (8.27 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، سجل الفائض التجاري بين البلدين 321.9 مليون دولار لصالح السعودية خلال شهر يوليو 2023، مقابل 1.307 مليار دولار في الفترة نفسها المماثلة من عام 2022.

وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الفترة نحو 1.172مليار دولار، مقارنة مع 887.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق موقع “مباشر”.

وبلغ الفائض التجاري بين أمريكا والسعودية نحو 2.39 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام لصالح المملكة، وبلغت الصادرات السعودية 9.78 مليار دولار خلال الفترة، مقابل واردات 7.39 مليار دولار.

ويشار إلى أن إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بنسبة 31.6% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.295 مليار دولار (31.1 مليار ريال)، مقارنة مع 12.132 مليار دولار (45.5 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي.