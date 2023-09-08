مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالأعمالالسلعتجارةدولسياسة واقتصاد

تراجع صادرات السعودية للولايات المتحدة في يوليو 2023

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تراجعت الصادرات السعودية إلى أمريكا خلال شهر يوليو الماضي من ها العام الحالي 2023 بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بالعام 2022، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

تراجع إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 29% خلال شهر يوليو من العام الجاري إلى 1.5 مليار دولار (5.64 مليار ريال)، مقارنة مع 2.2 مليار دولار (8.27 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، سجل الفائض التجاري بين البلدين 321.9 مليون دولار لصالح السعودية خلال شهر يوليو 2023، مقابل 1.307 مليار دولار في الفترة نفسها المماثلة من عام 2022.

وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الفترة نحو 1.172مليار دولار، مقارنة مع  887.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق موقع “مباشر”.

وبلغ الفائض التجاري بين أمريكا والسعودية نحو 2.39 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام لصالح المملكة، وبلغت الصادرات السعودية 9.78 مليار دولار خلال الفترة، مقابل واردات 7.39 مليار دولار.

ويشار إلى أن إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بنسبة 31.6% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.295 مليار دولار (31.1 مليار ريال)، مقارنة مع 12.132 مليار دولار (45.5 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا