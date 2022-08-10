سامر باطر by سامر باطر

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تراجع سهم تسلا بعد بيع ماسك أسهما بـ 6.88 مليار دولار

سامر باطر by سامر باطر

تراجع سهم تسلا بعد بيع رئيسها التنفيذي إيلون ماسك أسهما بقيمة 6.88 مليار دولار

هوى سهم تسلا 21 بالمئة، وجرى تداوله عند 850 دولار اليوم لحظة كتابة الخبر قبل افتتاح السوق في نيويورك، وذلك بعد أن باع إيلون ماسك رئيس شركة تسلا 7.92 مليون سهم أخرى في شركة السيارات الكهربائية بما يعادل 6.88 مليار دولار.

وأظهر إفصاح الشركة أن المبيعات تمت بعد الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة الأسبوع الماضي، فيما زعم الملياردير ماسك إنه يحتاج إلى المال في حالة إجباره على شراء موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

ويتوقع أن يرفض ماسك المضي قدما بالاستحواذ على تويتر ووقتها سيلزم بدفع رسوم فسخ الصفقة البالغة مليار دولار.

سهم “تسلا”، انخفض بنحو 16% العام الجاري، أي بوتيرة فاقت الانخفاض في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500، أي بمعدل 13.3% “، وتضررت تسلا باجتماع عوامل عديدة منها النقص في سلاسل التوريد، وعمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين، والتخبط الذي يحيط بسعي ماسك للاستحواذ على “تويتر”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...