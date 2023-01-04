تراجع دراماتيكي للجنيه المصري مقابل الدولار

سجل الجنيه المصري تراجعاً دراماتيكياً بعدما رفع البنك الأهلى المصري، سعر صرف الدولار فوق 26 جنيهاً لأول مرة، في حين أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.90 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 تشرين الأول / أكتوبر.

وتظهر شاشة العملات على البنك الاهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ارتفاع الدولار إلى 26,25 جنيه للشراء و26,3 جنيه للبيع، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.



ويعد البنك الأهلى المصري أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في تحديد اتجاهات أسعار الصرف والفائدة، ويتم التعامل مع الأسعار المعلنة من قبله على أنها أسعار رسمية.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.



وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ شهر آذار / مارس الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في شباط / فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

وقد أعلن بنك مصر والأهلي وهم أكبر بنكين في مصر، في بيان منفصل في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنوياً في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.

وفقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته مقابل العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية، بعد ساعة واحدة من الإعلان عن شهادة الادخار الجديدة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 24.80 جنيه إلى 25.80 جنيه، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.