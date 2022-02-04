تراجع خفيف لأسعار النفط بعد قرار المنتجين رفع انتاجهم

تراجعت أسعار النفط عقب قرار أوبك بلس زيادة الإنتاج و تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات الخميس، فيما اختار المتعاملون في السوق التروي لمعرفة إمكانية دول تجمع أوبك بلس النفطية تحقيق زيادة الإنتاج بالكميات التي قررتها أمس بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

ذكرت وكالة بلومبرغ أنه رغم تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% بعد اقترابه أمس من 90 دولار للبرميل، فإن أسعار النفط العالمية تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالي، حيث يرى بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن سعر النفط يمكن أن يرتفع إلى 100 ألف دولار للبرميل.

يأتي ارتفاع أسعار الخام، مدفوعا بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وتراجع المخزونات واضطراب الإمدادات. وفي بورصة نيويورك للسلع تراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1% إلى 36ر87 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي في تعاملات بورصة لندن بنسبة 9ر0% إلى 66ر88 دولار للبرميل تسليم نيسان/أبريل المقبل.