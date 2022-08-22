تراجع خسائر الخدمات الأرضية بنسبة 28.2% في الربع الثاني من 2022

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الاثنين، عن تراجع خسائرها بنسبة 28.24% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 66.85 مليون ريال، مقارنة مع 93.16 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2021.

وتعمل الشركة في مجال المناولة الأرضية وتقدم خدماتها في جميع المطارات التجارية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، إن انخفاض الخسائر جاء نتيجة لارتفاع مبيعات الشركة بمقدار 120.9 مليون ريال بنسبة 32.3%، بسبب التعافي المستمر لقطاع الطيران من جراء الإعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

تداول – اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 (ستة أشهر)https://t.co/Wduue9xyX5 — SGS (@Saudi_GS) August 22, 2022

وأضافت أن ذلك أثر إيجابياً على انخفاض الخسائر التشغيلية لتصل إلى خسائر 11.3 مليون ريال مقارنة بخسائر 63.4 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الخدمات الأرضية بنسبة 251.6% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بخسائر نحو 19.01 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، تراجعت خسائر “الخدمات الأرضية” بنسبة 21.8% إلى نحو 85.86 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 109.85 مليون ريال في النصف الأول من 2021.