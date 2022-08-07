تراجع حركة الشحن الجوي في الشرق الأوسط رغم تجنب المرور فوق روسيا

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 10,8% على أساس سنوي في أحجام الشحن في حزيران / يونيو، ولم تثمر إعادة توجيه حركة المرور لتجنب التحليق فوق روسيا عن أيّ منافع كبيرة، وفق بيان صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”.

كما ارتفعت سعة الشحن لدى شركات الطيران في الشرق الوسط بنسبة 6,7% مقارنةً مع يونيو 2021. وشهد الطلب العالمي على حركة الشحن في الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 9,3% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوياته في عام 2021، وهو الأداء الأضعف بين جميع المناطق في النصف الأول من العام، بينما سجلت السعة زيادة بنسبة 6,3% عن تلك المسجلة في عام 2021.

وارتفع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 2,2% في النصف الأول من عام 2022، متخطياً مستويات ما قبل الجائحة في الفترة ذاتها من عام 2019، فيما تراجع الطلب العالمي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4,3% عن مستوياته عام 2021.

وشهدت مستويات الطلب العالمي على الشحن الجوي انخفاضاً بواقع 6,4% خلال يونيو الماضي، مقارنة مع يونيو 2021، ما يمثل تحسناً بعد الانخفاض بنسبة 8,3% على أساس سنوي في أيار/ مايو، بينما ارتفعت السعة في يونيو بنسبة 6,7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، ما يمثل زيادة نسبتها 2,7% عن النمو على أساس سنوي المسجل في مايو.

وسجلت السعة في النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 4,5% عن الفترة نفسها من عام 2021، كما ارتفع الطلب بواقع 2,5% مقارنةً بمستوياته ما قبل جائحة كوفيد-19. وتقلّصت طلبات التصدير الجديدة، التي تمثل مؤشراً رئيسياً للنشاط التجاري العالمي والطلب على خدمات الشحن، في جميع الأسواق العالمية باستثناء الصين. وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية إضعاف سعة الشحن التي تخدم أوروبا، نظراً إلى أن العديد من شركات الطيران في روسيا وأوكرانيا تُعد من أبرز الشركات في مجال الشحن الجوي.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “ارتفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 2,2% في النصف الأول من عام 2022 متخطياً مستويات ما قبل الجائحة في الفترة ذاتها من عام 2019، ما يمثل أداءً قوياً وخاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على سلاسل التوريد وانخفاض السعة نتيجة الحرب في أوكرانيا. وتحمل التقلبات الاقتصادية العالمية تأثيراً طفيفاً على مستويات الطلب على الشحن الجوي، لكن تحسن الوضع يتطلب متابعة دقيقة خلال النصف الثاني من العام”.