سامر باطر by سامر باطر

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تراجع حاد للنقد الأجنبي في تونس

سامر باطر by سامر باطر

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يكفي 100 يوم فقط من الواردات

أعلن البنك المركزي التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، إلى نحو 6.97 مليار دولار  ما يعادل 22.3 مليار دينار تونسي وذلك في مطلع نوفمبر الجاري.

مستويات الاحتياطي تغطي 100 يوم فقط من الواردات

وأشار البنك إلى أن الاحتياطي الأجنبي يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسبب تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية في تونس إلى تآكل الاحتياطيات، كما اتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار.

قرض صندوق النقد

وأدى تراجع الاقتصاد التونسي منذ اندلاع أزمة انتشار فيروس “كورونا”، ثم الأزمة الأوكرانية إلى دخول الحكومة في مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي، حيث توصلت في أكتوبر الماضي إلى اتفاق للحصول على  قرض قيمته 1.9 مليار دولار، مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وإصلاحها، كما وقعت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...