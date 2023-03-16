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تراجع ترتيب مطاري دبي والدوحة في العالم

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اختيار مطار شانغي السنغافوري كأفضل مطار في العالم
اختيار مطار شانغي السنغافوري كأفضل مطار في العالم

تراجع ترتيب مطار حمد الدولي في الدوحة ومطار دبي الدولي في جوائز “سكاي تراكس” للمطارات العالمية لعام 2023.

واستعاد مطار شانغي السنغافوري لقبه كأفضل مطار في العالم، بعد أن خسر تاجه طويل الأمد أمام قطر لمدة عامين متتاليين خلال ذروة قيود السفر الوبائية.

وتراجع ترتيب مطار دبي الدولي من المركز الرابع عشر إلى السابع عشر.

مطار دبي الأكثر ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين

وحل مطار حمد الدولي بالدوحة في المرتبة الثانية، ومطار هانيدا في طوكيو في المرتبة الثالثة، في جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية 2023. وكانت الولايات المتحدة واضحة بغيابها في المراكز العشرة الأولى. وكان مطار باريس شارل ديغول الأفضل أداءً في أوروبا ، حيث صعد مركزاً واحداً إلى المركز الخامس، بينما كان مطار سياتل تاكوما الدولي أعلى مطار في أمريكا الشمالية، حيث احتل المركز الثامن عشر، ولكنه تحسن من المركز السابع والعشرين العام الماضي.

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